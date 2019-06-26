Украинский снайпер точным выстрелом ликвидировал боевика ДНР: момент попал на видео

Украинский снайпер в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе точным выстрелом ликвидировал врага с дистанции примерно в 1000 метров, при том, что ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ".

Отмечается, что боевики постоянно провоцировали украинских военных и нарушали установленный режим прекращения огня. После ликвидации боевика, который, по данным военных, был снайпером, обстрелы прекратились.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Кроме того, бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.