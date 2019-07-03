Бойцы Яроша нанесли смертельные удары по боевикам и захватили пленного

С 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.
Об этом сам Ярош написал в Facebook.
По его информации, бойцы подразделения также принимали участие в операции по захвату пленного. Кроме того, своими силами они эвакуировали из опасной местности мирное население.
В результате боевых действий никто из представителей подразделения травм не получил.
"Готовимся к следующим выходам и операциям. Победа будет за нами! Слава Украине!" - написал он.
Ранее Ярош рассказал о войне в Донецке.
Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош назвал места, которым грозит удар войск Путина при наступлении в Украине.