Бойцы Яроша нанесли смертельные удары по боевикам и захватили пленного

С 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.

Об этом сам Ярош написал в Facebook.

По его информации, бойцы подразделения также принимали участие в операции по захвату пленного. Кроме того, своими силами они эвакуировали из опасной местности мирное население.

В результате боевых действий никто из представителей подразделения травм не получил.

"Готовимся к следующим выходам и операциям. Победа будет за нами! Слава Украине!" - написал он.

Ранее Ярош рассказал о войне в Донецке.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош назвал места, которым грозит удар войск Путина при наступлении в Украине.