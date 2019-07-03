Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке

Вследствие пожара на российской подводной лодке АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море погибли 14 моряков - стали известны их личные данные.

Об этом сообщают в Telegram-канале Conflict Intelligence Team.

Одним из погибших в огне оказался Владимир Геннадьевич Сухиничев, который родился в 1985 году. Он окончил школу № 2 в российском городе Вилючинск, где базируется 16-я краснознаменная эскадра атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Он служил в этой эскадре до того, как начал служить в 29-й отдельной бригаде подводных лодок Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Также в сети опубликовали его несколько фото 2000 года. Также есть и свадебные снимки Сухиничева, где он носит знаки различия капитана третьего ранга.

Кроме этого известно, что среди погибших офицеров были капитан второго ранга Дмитрий Соловьев и капитан третьего ранга Виктор Кузьмин.

Как сообщал "Апостроф", в храме "Спас-на-Водах" 3 июля прошла лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота российским подводникам.