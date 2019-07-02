Появились новые подробности смертельного ЧП с моряками в России

Подлодка, в которой находились 14 моряков, погибших во время пожара в России, оказалась атомной подлодкой АС-12, известная как "Лошарик".

Об этом сообщает Telegram-канал Varlamov News.

"Сообщается о выживших (пострадавших) при пожаре на подлодке. Их доставили в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в Североморске. Сколько подводников выжило, не уточняется. По данным РБК, это была атомная подлодка АС-12, известная как "Лошарик". Ее стандартный экипаж – 25 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками. Инцидент случился в Курске в среду, 27 февраля. Там два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.