Опубликованы фото и фамилии всех 14 российских моряков, погибших на подлодке

В храме "Спас-на-Водах" 3 июля пройдет лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота российским подводникам.

Как сообщает российская пресса, служение начнется в 17:40.

Также здесь опубликовали имена погибших моряков.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая и Дионисия", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что всех погибших представят к госнаградам. По словам министра обороны России, жизнь части экипажа глубоководного аппарата удалось спасти.

Позже в сети также появилось фото с погибшими подводниками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось заявление Путина и важные детали смертельного ЧП на российской подлодке.