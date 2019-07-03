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Смерть 14 российских моряков в атомной подлодке: появились фото погибших героев РФ

среда, 03 июля 2019, 06:59
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В ходе пожара на российской подводной лодке АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море погибли 14 моряков, среди них было семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Фото погибших публикует Telegram канал Baza.

По информации источника канала, на подлодке находились подводники званием не ниже капитана 3-го ранга.

В частности, во время ЧП погиб капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Он был зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова, который 13 лет возглавлял Учебный Центр ВМФ в городе Сосновый Бор. В 1979 году в составе экипажа Бедердинов совершил переход вокруг Земли в подводном положении, через пролив Дрейка на Камчатку. За этот переход он был награждён орденом Красного Знамени.

Также при взрыве (и затем пожаре) на глубоководном аппарате погиб Герой России капитан 1-го ранга Долонский Денис Владимирович. По данным источника - Долонский был командиром пострадавшей подлодки "Лошарик". Звание Героя России Денис Владимирович получил около 6-7 лет назад. Этой награды, по некоторым данным, он был удостоен за исследование Арктики и Антарктики.

Еще одним Героем России, погибшим на подлодке "Лошарик", оказался испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Иванович Филин. С 1987-го он приписан к воинской части в Петергофе. Героем России Николай Филин стал в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 1 июля, произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России, в результате чего погибли 14 моряков.

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