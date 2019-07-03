Был взрыв: появилось заявление Путина и важные детали смертельного ЧП на российской подлодке

На российской атомной подводной лодке АС-12 "Лошарик", где 2 июля погибли 14 офицеров, перед пожаром произошел взрыв.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Telegram канал Baza.

Как отмечается, факт взрыва подтверждается также и характером повреждений у выживших на подлодке: у них, помимо отравления продуктами горения, диагностирована контузия.

По имеющейся информации, тринадцать офицеров погибли на подлодке до того, как она достигла берега. Четырнадцатый – скончался в карете скорой помощи по пути в военно-морской клинический госпиталь города Североморска.

По некоторым данным, взрыв и пожар произошел не на "Лошарике", а на атомной подводной лодке "Оренбург", которая является базой для мини-субмарины АС-12.

"Три отсека АПЛ "Оренбург" [было] затоплено, в первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли", – сообщает источник BBC.

По сообщениям российских СМИ, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава военной части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны, информация о ней сопровождается грифом "Совершенно секретно".

Скорее всего речь идет о в/ч № 45707. Войсковая часть 45707 дислоцируется в Петергофе - пригороде Санкт-Петербурга. Гидронавты занимаются разведдеятельностью — прослушивают кабели связи, устанавливают датчики движения, совершают сбор с обломков кораблей, самолетов и спутников

Президент России Владимир Путин уже прокомментировал гибель офицеров.

"Это необычное судно, а научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. Среди погибших 7 капитанов 1 ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота да и вообще для армии", – заявил он на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 1 июля, произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России, в результате чего погибли 14 моряков.