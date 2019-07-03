Под Харьковом произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом: подробности и фото

В районе города Красноград Харьковской области произошла серьезная авария, которая забрала жизни двоих человек.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, на 106 км автодороги Красноград-Перещепино столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После столкновения грузовой автомобиль отбросило на рейсовый автобус.

"На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы", – информируют полицейские.

Ни один из пассажиров автобуса не пострадал.

Ведется расследование инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.