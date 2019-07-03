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В Херсоне на коленях встречали тело убитой боевиками медика ВСУ: фото и видео

среда, 03 июля 2019, 12:09
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Фото: ПИК

В среду, 3 июля, в Херсоне прощаются с убитой боевиками медиком Ириной Шевченко во время атаки медицинского "Хамера" 36-й бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает местное издание ПИК.

Ирину Шевченко родной город встретил на Антоновском мосту. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы из 36-й бригады морпехов.

Напомним, автомобилем в котором вывозили раненого, управлял старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте от полученных травм. Сержант Ирина Шевченко в результате удара получила взрывную травму и ожоги. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, но выжить ей не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков, отомстив за смерть медиков на Донбассе.

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