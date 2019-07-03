В Запорожье ночью сверкали огромные молнии: опубликованы фото и видео

В ночь со 2 на 3 июля Запорожье накрыла мощная гроза со шквалами ветра: жители города имели возможность сфотографировать молнии на все небо.

Соответствующие кадры публикует "Голос Запорожья".

Как отмечается, гроза сопровождалась чрезвычайно большими и красивыми молниями.

"Как на ладони стихию можно было наблюдать на открытых местностях. Особо бесстрашные фотографы вооружились всей возможной техникой и только успевали нажать на кнопку спуска. Тем не менее, в центре городских пейзажей молнии тоже буквально "разрезали" небо", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 2 июля, на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган: многие улицы города затопило, а ветер обрушил множество деревьев.