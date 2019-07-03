Во Львове неадекват открыл стрельбу в маршрутке: опубликованы фото

Во вторник, 2 июля, во Львове 19-летний парень открыл огонь из пистолета в маршрутке.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

Как отмечается, вызов в полицию поступил около 22:00. Маршрутка двигалась по улице Владимира Великого.

Прибывшие на место полицейские задержали молодого человека, который вел себя неадекватно. Рядом с ним лежал пистолет. Полицейские опросили свидетелей и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Внезапно у 19-летнего юноши начались судороги, однако в медицинском учреждении патрульным сообщили, что он симулирует. Львовянина доставили в отделение и вызвали туда его мать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 июня в Соломенском районе Киева мужчина, стоя в дорожной пробке, начал стрелять по соседним авто.