Войны на дорогах Киева: неадекват открыл стрельбу в пробке

29 июня в Соломенском районе столицы мужчина, стоя в дорожной пробке, начал стрелять по соседним авто.

Об этом сообщает журналист Владислав Антонов, публикуя фото авто нарушителя.

"КИЕВ. Введен оперативный план Перехват. Стрельба по авто в Соломенском районе. Розыск синего Опеля OST T505. Выстрелил из пистолета в авто рядом, разбив стекло и скрылся", - говорится в сообщении.

Также известно, что конфликт возник из-за очередности проезда в заторе.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы пьяный нарушитель открыл стрельбу на дороге и травмировал пешехода.

Ранее сообщалось, что в Курске (РФ) представитель местной полиции устроил стрельбу, когда дети попали мячом в его служебное авто.