Готовился несколько месяцев: стали известны жуткие подробности убийства девочки под Одессой

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко готовил преступление несколько месяцев.

Об этом сообщает Думская.

Так, подозреваемый признался, что готовил преступление по изнасилованию малолетней девочки, начиная с апреля. К этому его побудила сексуальная неудовлетворенность. При этом, на тот момент мужчина еще не знал, кто именно станет его жертвой.

Решение об изнасиловании именно Даши Лукьяненко он принял уже в июне. Совершить убийство этой девочки его подвиг тот факт, что он ее знал.

Согласно материалам дела, на совершение преступления у преступника ушло около получаса. В 14:30 он заманил девочку во двор, а уже в 15:00 выбросил ее раздетый труп в выгребную яму.

Как сообщал "Апостроф", ранее соседи устроили адскую жизнь родителям подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко.