RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

14:11
НАБУ рассмотрит материалы по декларациям скандального депутата
10:14
​Доллар и евро продолжают падать: официальный курс от НБУ

3 июля

22:24
СМИ обвинили НБУ в незаконной продаже "РВС Банка" Демчаку
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
18:37
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева: опубликовано фото
17:25
​Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: опубликовано пояснение
16:33
​Американские бизнесмены требуют от Коломойского сотни миллионов: названа причина
15:19
​Экономика США поставила новый исторический рекорд, но есть нюансы: инфографика
11:22
​Как заставить украинскую экономику расти: в МВФ озвучили рецепт
10:11
​Какие банкноты подделывают в Украине чаще всего: в НБУ дали ответ
09:19
​Доллар и евро падают: НБУ обнародовал официальный курс

2 июля

20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Соседи устроили адскую жизнь родителям подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко

четверг, 04 июля 2019, 09:22
переглянути новину українською

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова Мария Тарасова рассказала, что после страшной трагедии им крайне сложно находиться в своем доме.

В интервью "КП в Украине" она заявила, что большая часть жителей села Ивановка Одесской области, где произошло убийство ребенка, не здоровается с ней и ее родственниками.

"Большинство с нами не здороваются, но хотя бы ведут себя адекватно. Были те, кто после оглашения результатов полиграфа, который мы прошли в передаче "Говорит Украина", подходили и извинялись за негатив против нас. Но есть и такие, кто разжигают конфликт. Считают, что мы подкупили канал "Украина", обошли полиграф. Дали взятку дирекции рынка, где работали, чтобы она нас поддержала", - рассказала женщина.

По ее словам, предприниматели с рынка, где работала семья Тарасовых, написали коллективное заявление и потребовали запретить им торговать.

"Люди подняли бунт и нас оттуда выгнали. Около 50 предпринимателей подписали коллективное заявление. Сегодня ходила писать заявление о расторжении аренды торгового места. Закрываю предпринимательскую деятельность и ставлю контейнер на продажу", - добавила она.

Также не обходится из без агрессивных действий со стороны местного населения. Так, недавно забор возле дома Тарасовых пытался сломать один из жителей села.

"Вчера у нас под домом сидела подвыпившая компания, один из мужчин начал ломать возле дома забор. Мы с мужем вышли, этот мужчина на него напал, разбил переносицу и поставил синяк под глазом. Он нападает на наш дом уже второй раз. Мы обратились в полицию и написали заявление, нападавшего оштрафовали", - рассказала мать семейства.

Также были и те, кто обещал спалить дом, где жил убийца.

"Нам говорят: ребенок погиб, а мы ходим по селу с поднятой головой. Сейчас проводят следственные эксперименты. Коля отвечает: дома в момент убийства никого не было, никто ничего не знал. Но люди не верят, считают, что я его покрываю. Винят в том, что это я убрала следы преступления", - добавила она.

Мария Тарасова призналась, что семья уже решила покинуть Ивановку, но до окончания следствия не может этого сделать.

"Боимся спать, переживаем, что ночью нападут на наш дом. Из-за чего постоянно принимаем успокоительные и снотворное. Муж уже руки опустил, грозит выпить снотворное и так покончить с собой. Я оказалась более сильным борцом, чем супруг", - завершила женщина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появился неожиданный поворот в деле об ужасном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: