Соседи устроили адскую жизнь родителям подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова Мария Тарасова рассказала, что после страшной трагедии им крайне сложно находиться в своем доме.

В интервью "КП в Украине" она заявила, что большая часть жителей села Ивановка Одесской области, где произошло убийство ребенка, не здоровается с ней и ее родственниками.

"Большинство с нами не здороваются, но хотя бы ведут себя адекватно. Были те, кто после оглашения результатов полиграфа, который мы прошли в передаче "Говорит Украина", подходили и извинялись за негатив против нас. Но есть и такие, кто разжигают конфликт. Считают, что мы подкупили канал "Украина", обошли полиграф. Дали взятку дирекции рынка, где работали, чтобы она нас поддержала", - рассказала женщина.

По ее словам, предприниматели с рынка, где работала семья Тарасовых, написали коллективное заявление и потребовали запретить им торговать.

"Люди подняли бунт и нас оттуда выгнали. Около 50 предпринимателей подписали коллективное заявление. Сегодня ходила писать заявление о расторжении аренды торгового места. Закрываю предпринимательскую деятельность и ставлю контейнер на продажу", - добавила она.

Также не обходится из без агрессивных действий со стороны местного населения. Так, недавно забор возле дома Тарасовых пытался сломать один из жителей села.

"Вчера у нас под домом сидела подвыпившая компания, один из мужчин начал ломать возле дома забор. Мы с мужем вышли, этот мужчина на него напал, разбил переносицу и поставил синяк под глазом. Он нападает на наш дом уже второй раз. Мы обратились в полицию и написали заявление, нападавшего оштрафовали", - рассказала мать семейства.

Также были и те, кто обещал спалить дом, где жил убийца.

"Нам говорят: ребенок погиб, а мы ходим по селу с поднятой головой. Сейчас проводят следственные эксперименты. Коля отвечает: дома в момент убийства никого не было, никто ничего не знал. Но люди не верят, считают, что я его покрываю. Винят в том, что это я убрала следы преступления", - добавила она.

Мария Тарасова призналась, что семья уже решила покинуть Ивановку, но до окончания следствия не может этого сделать.

"Боимся спать, переживаем, что ночью нападут на наш дом. Из-за чего постоянно принимаем успокоительные и снотворное. Муж уже руки опустил, грозит выпить снотворное и так покончить с собой. Я оказалась более сильным борцом, чем супруг", - завершила женщина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появился неожиданный поворот в деле об ужасном убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.