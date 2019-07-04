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Плакал и извинялся: что сказал в суде мужчина, поджегший невесту в Запорожье

четверг, 04 июля 2019, 19:09
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Суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому, который поджег свою невесту.

Об этом сообщает ТСН.

Подозреваемому в преступлении присудили 60 дней ареста. Отмечают, что во время заседания суда он плакал и просил прощения. Также Виталий отрицал свою вину, пытаясь объяснить, зачем он купил бутылку с бензином и облил свою девушку.

Напомним, поджог произошел прямо под окнами многоэтажки, где они вместе жили. Момент происшествия, сняли на видео очевидцы, пока другие соседи тушили девушку. Мужчина объяснил: он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее", - рассказал Виталий судьям.

Ранее 22-летняя Анастасия рассказывала о своих отношениях в соцсетях. Там она выкладывала фотографии, как счастлива и помолвлена. Вместе с тем девушка в интернете призналась, что влюбленные довольно часто ссорились.

Анастасия в результате действий своего парня получила сильные ожоги и за ее жизнь борются медики в реанимации. Врачи никаких прогнозов не дают.

"Состояние крайне тяжелое. Она продолжает находиться в ожоговом шоке. Огромный процент ожога. Ожоги все глубокие. Поражено практически все тело пламенем", - прокомментировал заведующий ожоговым отделением городской больницы Андрей Сех.

За покушение на умышленное убийство Виталию грозит 15 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кировоградской области муж поджег жену, налив ей бензина в рот.

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