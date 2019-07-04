​В России крупного бизнесмена из Украины приговорили к тюрьме: фото и биография

К двум годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили в России владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает Forbes.

Суд счел его виновным в уклонении от уплаты налогов на 690 млн рублей.

Эту сумму налогов по версии следствия сеть ресторанов не доплатила за три года – с 2011 по 2014 годы. Общая сумма претензий к ресторатору со стороны российских налоговиков с учетом штрафов, пени и процентов составила 1,2 млрд рублей, говорил во время своего выступления в суде Белойван.

Судебный процесс над бизнесменом прошел в особом порядке – без исследования доказательств и допросов свидетелей, поскольку Белойван пошел на сделку со следствием и назвал себя виновным. Он также выплатил порядка 7 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Защита Беловайна просила для бизнесмена условный срок, однако суд приговорил его к тюремному заключению. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима.

Юрий Белойван - предприниматель, создатель сети ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба"; фотохудожник, скульптор и путешественник. Свой первый ресторан украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" открыл в Москве в 1999 году.

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