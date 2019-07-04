В сети показали фото ликвидированного боевика из Донецка

1 июля украинские воины ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика из Донецка Гриднева Александра.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"01.07.19 Гриднев Александр из Донецка. Все будет Украина и победа за нами!", - написал он и опубликовал его фото.

Больше информации о члене незаконных вооруженных формирований нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 июня в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили российскую разведывательную технику боевиков. В районе населенного пункта Майорово (бывшее название – Красный Октябрь) точным выстрелом были уничтожены две станции разведки "Торн–МД" российского производства.

Также напомним, что с 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.