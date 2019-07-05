Обгоняли фуру: под Киевом девушки попали в смертельное ДТП на мопеде, фото

В пятницу, 5 июля, в Киевской области две девушки на мопеде попали в ДТП с фурой, одна погибла на месте.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в селе Хотяновка. Там девушки на двухколесном транспорте поехали на обгон фуры с правой стороны. Однако мопед зацепил бровку и девушка потеряла управление.

"Одна из девушек залетела под колеса тяжеловеса. Спасти не удалось", - говорится в сообщении.

На месте работали полиция, СОГ и медики. О состояние второй девушки не сообщают.

Как сообщал "Апостроф", 30 июня в Киевской области произошла жесткая авария с автомобилем и скутером. По предварительной информации, водитель автомобиля марки ВАЗ на перекрестке не пропустил водителя скутера.