​Парня отбросило на 30 метров: в сети показали фото пьяного ночного ДТП в Киеве

В ночь на 4 июля в столице произошло жуткое ДТП с участием автомобиля внедорожника и мопеда.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Пьяное ночное ДТП в Киеве на Васильковской: нетрезвый водитель Ссанг Йонг догнал попутного мопедиста. Парня отбросило метров на 30. В критическом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

На фото видно, что обломки от мопеда разбросаны по всей дороге. На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 30 июня, в Киевской области произошла жесткая авария с автомобилем и скутером.

Ранее сообщалось, в пятницу, 19 апреля, в Киевской области автомобиль, за рулем которого находилась жена народного депутата Игоря Мосийчука - Влада Карпенко, сбил скутериста.