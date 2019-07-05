Под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады: подробности и фото

В Киевской области нашли мертвой работницу гардероба Верховной Рады, которую до этого считали пропавшей без вести.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

По данным полиции, тело женщины нашли 3 июля в Макаровском районе.

"На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле", - отметил спикер.

Издание отмечает, что погибшая - 65-летняя Антонина Шпир. Она пропала 29 июня.

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

При этом в полиции отмечают, что видимых признаков насильственных действий на теле женщины нет.

"Но на шее есть борозда, будто ее душили. Однако от чего наступила смерть, станет известно, когда заключение даст судебно-медицинская экспертиза", - добавил Жукович.

В то же время издание "Страна" со ссылкой на местных жителей сообщает, что женщину нашли в поле без одежды и с кляпом во рту.

"Ее изнасиловали и убили. У нас у всех просто в голове не укладывается. Сейчас все в селе боятся маньяка", – говорят люди.

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