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Под Киевом школьник подстрелил брата из винтовки: опубликовано фото

пятница, 05 июля 2019, 20:36
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В Киевской области мальчик прострелил ногу своему двоюродному брату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Барышевском районе. На линию правоохранителей информация о нем поступила около 22:00 от врача Переяслав-Хмельницкой районной больницы. На место выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься.

Парень начал стрелять по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся и случайно попал в ногу своего 13-летнего брата. Последний живет по соседству и просто прогуливался.

Ребенку была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу с пулевым ранением нижней левой голени. Пострадавший отказался от претензий, но у службы ювенальной превенции появились вопросы к родителям по уходу за ребенком, который взял винтовку. Его дядя должен был более ответственно отнестись к тому, чтобы спрятать ружье подальше от глаз ребенка.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину. Как выяснилось, убийца был должен им крупную сумму денег.

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