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В Киеве задержали преступника, который стрелял в ребенка: подробности инцидента и фото

пятница, 01 февраля 2019, 21:12

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в Киеве на Лесном массиве открыл стрельбу и попал в 5-летнего мальчика.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, в Деснянском районе Киева возле одного из магазинов на улице Шолом-Алейхема во время конфликта между тремя мужчинами произошла перестрелка, в результате которой задело пулей 5-летнего мальчика.

Пуля попала ребенку в лицо. Мальчика врачи "скорой" сразу госпитализировали в Центр микрохирургии глаза. Мальчика занесли на коляске. Он был в сознании, мог разговаривать.

В полиции отметили, что виновник сразу скрылся с места происшествия. Через некоторое время его поймали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

"На месте к стражам порядка обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель. Они сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ругаться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После содеянного подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину. Как выяснилось, убийца был должен им крупную сумму денег.

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