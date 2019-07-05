​Ввозил технику из России: появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина

Задержанный украинскими спецслужбами экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах, который может быть причастен к катастрофе лайнера MH17, обеспечивал поставки военной техники из России и отвечал за противовоздушную оборону своего батальона.

Об этом сообщили источники в силовых структурах, передает theБабель.

Цемах с 26 июня 2014 года до 27 июня 2019 года в Снежном занимал должность командира "батальона противовоздушной обороны в/ч 08801", который впоследствии стали называть 1-й отдельной мотострелковой бригадой "Славянская" боевиков ДНР. Позже он был заместителем командира "батальона в/ч 08819".

Цемах обеспечивал поставку военной техники, тяжелого вооружения, стрелкового оружия, боеприпасов с территории России, а также распределял их среди своих подчиненных в оккупированном Снежном.

Сейчас правоохранители проверяют, не был ли он причастен к повреждению украинских военных самолетов Су-25 в июле 2014 года, которые выполняли боевые задачи в зоне АТО.

Как сообщал "Апостроф", боевики оккупированного Донбасса устроили панику из-за слухов о похищении бывшего начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемах.