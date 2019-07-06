Чем занимались на дне моря погибшие российские моряки: названы интересные версии

В сети обнародовали несколько версий, чем занимались моряки, которые погибли в пожаре на российской подводной лодке "Лошарик".

Об этом пишет Сергей Громов на ресурсе "Конт".

Так, официальная версия деятельности лодки РФ и ее экипажа засекречена. Однако среди догадок и известной информации выделили несколько вероятных:

отработка взаимодействия различных систем оружия (главная версия – проект "Посейдон") с использованием лодки-носителя БС-136 "Оренбург", БС-64 "Подмосковье" или К-329 "Белгород";

размещение на морском дне изделий предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS (Звуковая система наблюдения);

размещение на морском дне изделий предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS (Звуковая система наблюдения); нарушение целостности и прослушка подводных гражданских и зарубежных военных кабелей связи или отработка размещения элементов российской позиционной системы подводного наблюдения "Гармония" (аналог SOSUS).

По словам Громова, вполне возможно, что АС-31 "Лошарик" действительно занимался проведением батиметрических измерений, только зачем это делать в непосредственной близости от Кольского полуострова в нескольких десятках километров от границы с Норвегией, где морское дно изучено вдоль и поперек.

"Да и вопрос зачем это делать именно "Лошарику" возникает сам собой. Неужели для таких исследований нет лодки попроще?", - написал он.

Известно, что повышенная секретность, а в случае с "Лошариком" она тотальная, имеет еще и другую цель - создает "дымовую завесу", которая чаще всего необходима для сокрытия серьезных провалов в работе, в данном случае – Министерства обороны России. Чтобы разобраться в ситуации необходимо найти ответы на некоторые вопросы, например, кто такой и какие основные задачи выполняет "Лошарик".

"Подводная лодка официально принадлежит одному из самых секретных структур Министерства обороны - Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ, основная задача которого - гидрографические исследованиями (изучение рельефа дна, подводных течений). Действительно, около 20 исследовательских судов Российской академии наук для изучения океана недостаточно", - написал Сергей.

Он отметил, что исходя из этого, главная задача подлодки – проведение подводной разведки и диверсионных операций под крылом ГРУ МО РФ, причем перспективных диверсий. Основная цель подводной разведки - подключение к подводным кабелям связи для перехвата информации. Безусловно, что с учетом их количества подключение ко всем из них - задача нереальная, но основные – безусловно находятся под плотным контролем России, в т.ч. и благодаря "Лошарику".

"Как в советское время, так и после распада СССР, по словам непосредственного участника таких спецопераций, подлодки подобные "Лошарику" также занимались минированием подводных объектов стран НАТО. Например, летом 1991 года команда боевых пловцов Балтийского флота осуществила минирование нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей. Для выполнения этой задачи привлекались гидрографическое судно "ГС-301" с экипажем в 15 человек, которое изначально изготовлено по проекту 872, а в дальнейшем было переоборудовано в специальное разведывательное судно. Непосредственной установкой мин занималась команда пловцов из 20 человек, а их транспортировка осуществлялась малой подводной лодкой "Тритон-2", в корпусе которой для этих целей оборудовали специальную шлюзовую камеру", - написал Громов.

Он рассказал, что сами мины представляли из себя объект цилиндрической формы длинной около 4 метров и диаметром около полуметра, оснащались взрывным зарядом направленного действия с дистанционным управлением и сроком годности 50 лет.

"Летом 1991 года такие мины были установлены как минимум на 5 норвежских нефтедобывающих платформах в районе Шетландских островов (60-62 грд. северной широты и 1-4 грд. восточной долготы) на дне, под 3 или 4 опорами и маскировались донными отложениями и мусором с платформ. "Тритон-2" приближался к платформе на 2-3 км становясь плавучей подводной базой для группы "работающих" пловцов. Процесс минирования продолжался и в дальнейшем, с пиком в 1993-1994 годах, но о точных местах их проведения достоверно неизвестно", - отметил Громов.

Он подчеркнул, что с учетом таких проведенных операций наличие в составе экипажа подлодки 2 Героев России и 7 капитанов 1 ранга не вызывает никакого удивления.

Как сообщал "Апостроф", 6 июля в России попрощались с погибшими во время пожара на глубоководном судне АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море моряками.