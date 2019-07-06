RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

14:35
Где в Киеве развлечься на Ивана Купала: список праздничных событий
14:32
Английский клуб представил уникальную форму из бамбука и пластика: фото
13:46
Знаменитая грузинская певица пояснила свой отказ выступать в России: видео
13:41
​В России проходит прощание с погибшими на подлодке моряками: фото и видео
13:31
В европейском футболе разгорелся громкий скандал: подробности
13:11
Зеленский высказался о брате-боевике главы Донецкой области: видео и реакция соцсети
13:01
Эффективной будет коалиция "Слуги народа", "Батькивщины" и "Голоса" - кандидат в нардепы Николаенко
12:38
Зеленский представил во Львове нового главу ОГА: в сети указали на неприятный момент
12:31
Барселона провела яркую презентацию звездного новичка: опубликовано видео
12:29
​Коломойский назвал размер своего состояния
12:00
ВСУ устроили с боевиками смертельные перестрелки: названо количество "грузов 200"
11:45
​Коломойский рассказал про конфликт с Порошенко из-за шутки "Квартала 95"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России проходит прощание с погибшими на подлодке моряками: фото и видео

суббота, 06 июля 2019, 13:41
переглянути новину українською

В России прощаются с погибшими во время пожара на глубоководном судне АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море моряками.

Об этом сообщило РИА "Новости".

14 подводников похоронят сегодня на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Автомобили с телами моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, приехали на Серафимовское кладбище в северной столице России. Сейчас там проходит церемония прощания, после чего тела предадут земле.

Попрощаться с моряками прибыли не только их родственники и друзья, но и сослуживцы.

Трагедия на глубоководном судне произошла 1 июля. В одном из люков разгорелся огонь. Моряки, находившиеся там, в первую очередь вывели гражданского специалиста, после чего задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара, тем самым замуровав себя один на один с огнем. Члены экипажа всеми силами пытались потушить пламя, но задохнулись угарным газом.

Как сообщал "Апостроф", глубоководный российский аппарат АС-12 "Лошарик", в котором 1 июня произошла авария, которая привела к гибели 14 моряков, оснащены ядерным реактором.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: