​В России проходит прощание с погибшими на подлодке моряками: фото и видео

В России прощаются с погибшими во время пожара на глубоководном судне АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море моряками.

Об этом сообщило РИА "Новости".

14 подводников похоронят сегодня на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Автомобили с телами моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, приехали на Серафимовское кладбище в северной столице России. Сейчас там проходит церемония прощания, после чего тела предадут земле.

Попрощаться с моряками прибыли не только их родственники и друзья, но и сослуживцы.

Трагедия на глубоководном судне произошла 1 июля. В одном из люков разгорелся огонь. Моряки, находившиеся там, в первую очередь вывели гражданского специалиста, после чего задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара, тем самым замуровав себя один на один с огнем. Члены экипажа всеми силами пытались потушить пламя, но задохнулись угарным газом.

Как сообщал "Апостроф", глубоководный российский аппарат АС-12 "Лошарик", в котором 1 июня произошла авария, которая привела к гибели 14 моряков, оснащены ядерным реактором.