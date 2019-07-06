На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР: опубликованы фото

Украинские бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований (НЗФ) Гнездилова Валерия.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Он отметил, что новым "грузом 200" стал Гнездилов Валерий Алексеевич по кличке "Рэкит". Он родился в городе Горловке Донецкой области 30 июля 1997 года.

Украинские воины ликвидировали боевика 5 июля. Однако, как отметил блогер, обстоятельства его смерти требуют уточнения.

По данным центра "Миротворец", "Рэкит" принимал участие в боевых действиях на Углегорско-Дебальцевском направлении зимой 2015 года.

Как сообщал "Апостроф", 5 июля боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, причем 12 раз с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в результате чего различные травмы и ранения получили шестеро бойцов, за которых ВСУ не преминули отомстить боевикам "грузами 200".