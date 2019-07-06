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Надвигаются грозы и шквалы: где в Украине будет плохая погода

суббота, 06 июля 2019, 06:20
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В субботу, 6 июля, в ряде областей Украины ожидается плохая погода - грозы и шквалы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, обнародованном на его странице в Facebook.

Так, ночью в Украине, кроме большинства западных областей, днем в Крыму, Приазовье, Днепропетровской и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

"Ветер западных направлений, 5-10 м/с, в южных и восточных областях во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14, днем 20-25; на юге страны ночью 15-20, днем 24-29 градусов", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня, в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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