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Похищение "командира ДНР": журналисты нашли видео его признания про катастрофу Boeing

суббота, 06 июля 2019, 16:22
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Журналисты уличили задержанного украинскими спецслужбами экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха в откровениях о катастрофе пассажирского Boeing на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало Настоящее время.

"Здесь Boeing падал, начиная с Петропавловки и до Грабово это большой довольно разлет километров на 10. Это он падал… Boeing …" - говорит он на кадрах.

То есть Цемах на видео в этом интервью 2015 года пересказывает популярную одно время на росТВ версию: боевики целились по военным украинским самолетам один сбили, а второй украинский штурмовик сбил гражданский Boeing. Известно, что эту версию уже давно опровергли международные исследователи.

Напомним, задержанный Цемах обеспечивал поставку военной техники, тяжелого вооружения, стрелкового оружия, боеприпасов с территории России, а также распределял их среди своих подчиненных в оккупированном Снежном.

Как сообщал "Апостроф", голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.

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