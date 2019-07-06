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Смерть 13-летней девочки под Днепром: что известно про убитую Инну Дубик

суббота, 06 июля 2019, 10:20
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Виновниками убийства 13-летней Инны Дубик под Днепром считают родителей.

Об этом написала на странице Facebook начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова.

По ее информации, всему виной стали родители, которые злоупотребляют алкоголем и вспоминали о своем ребенке после недели его отсутствия.

"Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали", - написала она.

Отметим, что пользователи в сети написали о том, что живой девочку видели еще 4 июля.

Напомним, что Инна Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района пропала 23 июня. Днем она пошла в магазин и домой не вернулась. В розыск ребенка объявили только через неделю - 29 июня.

При этом, мать уверяет, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно. Семья считается в селе неблагополучной, родители имели склонность к алкоголю, поэтому не сразу заметили отсутствие дочери.

Как сообщал "Апостроф", ранее соседи устроили адскую жизнь родителям подозреваемого в изнасиловании и убийстве Даши Лукьяненко под Одессой.

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