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Стало известно о смерти бойца ВСУ с позывным Honda: фото

суббота, 06 июля 2019, 15:27
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Стало известно о смерти ветерана войны на Донбассе, который пять лет воевал на фронте Андрея Бордюжи.

Об этом сообщается на странице 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Facebook и опубликованы фото умершего военнослужащего.

"Сегодня (6 июля, - прим. ред.) ночью от нас ушел в небо, наш дорогой друг и боевой товарищ Андрей Бордюжа ( Honda). 5 лет на войне и всегда впереди. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице умер боец ВСУ Роман Досяк, получивший тяжелое ранение во время боевых действий в Луганской области.

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".

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