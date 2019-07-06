Стало известно о смерти бойца ВСУ с позывным Honda: фото

Стало известно о смерти ветерана войны на Донбассе, который пять лет воевал на фронте Андрея Бордюжи.

Об этом сообщается на странице 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Facebook и опубликованы фото умершего военнослужащего.

"Сегодня (6 июля, - прим. ред.) ночью от нас ушел в небо, наш дорогой друг и боевой товарищ Андрей Бордюжа ( Honda). 5 лет на войне и всегда впереди. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице умер боец ВСУ Роман Досяк, получивший тяжелое ранение во время боевых действий в Луганской области.

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".