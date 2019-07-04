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Раздели до трусов: как Россия относится к визитам туристов в Украину и Грузию

четверг, 04 июля 2019, 05:32
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Российские пограничники при пересечении границы РФ предвзято относятся к иностранцам, которые бывали в последнее время в Украине и Грузии и досматривают их с особой бдительностью.

Об этом рассказал гражданин Беларуси Евгений Малаховский для издания "Наша Нива".

"Трудности возникли на границе Россия—Финляндия, пропускной пункт Вяртсиля со стороны РФ. При пересечении границы пограничница долго проверяла паспорт из-за того, что я бывал в Грузии за последние годы несколько раз, был и в Украине", — рассказал мужчина.

Беларус отметил, что российские пограничники порекомендовали ему не посещать Украину и Грузию, если он хочет ездить в Россию постоянно. Обыск его и его автомобиля на границе по придуманному поводу продолжался более двух часов.

"Она начала интересоваться, а с какими это целями я посещал Грузию и Украину? А дальше выдала примерно такое: "во избежание проблем на российской границе, вам нужно отказаться от посещения Грузии и Украины"… После этого мне сообщили, что моя машина "вызывает подозрения" и что она будет проверена. В результате я провел в боксе более двух часов, машину перерыли полностью, проверили все личные вещи, залезли даже в трусы и банковские карточки", - отметил он.

По его словам, идентичная ситуация наблюдалась на норвежско-российской границе.

"Допытывались, что я делал в Украине и Грузии, мои ответы сотрудник сразу же передавал по рации. И снова раздели до трусов", — рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.

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