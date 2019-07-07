Боевики устроили самоубийственную атаку на позиции ООС

За сутки субботы, 6 июля, боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пятеро украинских военнослужащих пострадали, не забыв отомстить боевикам несколькими ликвидированными.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что с начала текущих суток, 7 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщал "Апостроф", с 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.