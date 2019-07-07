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Опубликованы фото свежего "груза 200" у боевиков

воскресенье, 07 июля 2019, 15:57
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Бойцы ВСУ на Донбассе 1 июля ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Игоря Сторожева по кличке "Марик".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото боевика.

"Сторожев Игорь Сергеевич "Марик"? (Донецк, 17/12/90) стал груз 200 ~01/07/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) роа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что друзья боевика, а возможно и он сам были с "сомнительным" прошлым.

"Да там у него в друзьях сплошь сидельцы или нарики, не уверен, он тоже успел приобщиться или нет", - пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", украинские бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований (НЗФ) Гнездилова Валерия по кличке "Рэкит".

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