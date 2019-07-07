В Одессе во время визита Зеленского неизвестный захватил заложниц: фото

В воскресенье, 7 июля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, в городе неизвестный захватил в заложницы сотрудниц кредитного учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, опубликовав фото с места ЧП.

В городе был введен план "Гром". Здание оцеплено. На месте работали сотрудники полиции. Также проводились переговоры с правонарушителем.

Обновлено. В полиции сообщили, что мужчина задержан. Две женщины, которые были у него в заложниках, госпитализированы, несмотря на то, что серьезно не пострадали. О нападавшем известно, что ему 25 лет, он уроженец Одесской области.

Переговоры полиции с преступником длились около трех часов. Изначально мужчина требовал миллион долларов и вертолет, но потом согласился снизить свои требования до 100 тысяч долларов.

Впрочем, денег он так и не дождался. Спецназ провел успешную операцию по штурму, освободив заложниц и задержав преступника.

Также стало известно о том, что произошло в самом начале: мужчина зашел в заведение, после чего приставил одной из сотрудниц нож к горлу. В это время ее коллега успела нажать тревожную кнопку.

Событие квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Думская

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты".

Также во львовской психиатрической больнице пациент взял в заложники других больных.

Кроме того, ранее в Одессе произошло смертельное ЧП с 5-летней девочкой. Так, пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна десятого этажа жилого дома.