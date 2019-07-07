​Зеленский встретился в Одессе с семьями пленных украинских моряков

7 июля в Одессе президент Украины Владимир Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" обратился к семьям украинских моряков, плененных ФСБ РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он.

Как сообщил "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.