RU  UA  EN

воскресенье, 7 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

11:45
Гибель моряков в России: появилась версия об опасном ЧП с чудо-оружием Путина
11:36
Команду мэра Запорожья Буряка обвинили в подкупе избирателей: видео
11:26
Бывший чемпион проиграл самым быстрым нокаутом в истории UFC: видео
11:20
Путин потратит миллионы на "русский мир" среди папуасов
10:59
​Зеленский встретился в Одессе с семьями пленных украинских моряков
10:55
Жестокое убийство девочки под Днепром: новые подробности
10:34
Месси вызвал небывалый скандал на Кубке Америки: подробности
10:29
​Украинцев предупредили об опасной жаре: карта
10:27
Где смотреть онлайн Бразилия - Перу: расписание трансляций
10:26
Пьяный водитель устроил попутчикам в России "поездку в ад": фото и видео смертельного ЧП
10:05
Ивана Купала: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
10:01
Как в Киеве отметили Ивана Купала: яркий фоторепортаж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Зеленский встретился в Одессе с семьями пленных украинских моряков

воскресенье, 07 июля 2019, 10:59
переглянути новину українською

7 июля в Одессе президент Украины Владимир Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" обратился к семьям украинских моряков, плененных ФСБ РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал он.

Как сообщил "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: