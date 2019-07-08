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СБУ срочно обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией

понедельник, 08 июля 2019, 12:09
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В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед президентом Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины в связи с анонсированным российскими пропагандистами телемостом с телеканалом NewsOne.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, находится под санкциями", - подчеркнул Баканов.

Он также сообщил, что СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение о "ответственность за проведение совместных мероприятий с телеканалом" Россия "и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ" .

Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018 года) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины.

"Также в.и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санационному список СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк жестко отреагировал на телемост "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

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