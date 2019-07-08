У Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк жестко отреагировал на телемост "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

"Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Прошу прекратить истерику", - написал он.

По его словам, строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России.

"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной", - уверен Данилюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука.

Кроме того, NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией.