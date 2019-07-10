Над Киевом взошла яркая радуга: эксклюзивные фото

В среду, 11 июля, после дождя над Киевом взошла яркая радуга.

Эксклюзивные снимки оказались в распоряжении "Апострофа".

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Украинского гидрометценра, в четверг, 11 июля, в Киеве также ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет на уровне +9+11 градусов ночью, +18+20 градусов днем.

12-13 июля в Киеве прогнозируются грозы, 14-15 июля - дожди.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области.

27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

В результате мощного ливня и урагана, которые накрыли Киев 27 июня, многие улицы оказались затоплены