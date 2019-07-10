Военный корабль Путина устроил опасную провокацию против Украины: фото и карта

Россия вновь спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, где проходят международные учения "Си Бриз-2019".

Об этом 10 июля сообщил пресс-центр командования Военно-Морских сил ВС Украины.

По данным военных, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы международных учений.

"Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00, провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции", - говорится в сообщении командования.

Украинские силовики хотели опросить экипаж российского корабля по международным протоколом, но россияне заявили, что у них якобы проблемы со связью.

"Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе", - добавили в ВМС.

Как сообщал "Апостроф", для участия вежегодных летних морских учениях Sea Breeze с участием НАТО в территориальных водах Украины прибыл корабль Королевского военно-морского флота Великобритании – эсминец HMS Duncan.