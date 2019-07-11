Под Тернополем случилась трагедия с шестиклассником: соседи раскрыли подробности про семью

Под Тернополем 12-летний мальчик покончил с собой, привязав веревку к гвоздю в стене.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Одна из версий, которую разрабатывают правоохранители, что на такой шаг мальчик мог пойти после беседы с родителями. Накануне родители вычитали ребенка из-за того, что они разбил второй мобильный телефон.

Известно, что ребенок жил с отчимом и братом. Мать мальчика находится на заработках.

"Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы", - сообщил пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

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