Странная смерть матери с детьми на курорте под Херсоном: появились первые результаты экспертизы

Появились первые результаты экспертизы тел женщины и ее детей из Херсона, которых нашли мертвыми в арендованной квартире курортного Скадовска.

Об этом сообщает ресурс Kherson.net.

Эксперты провели вскрытие и не обнаружили у членов семьи травм или ранений, которые могли быть смертельными. У детей выявили ссадины в области носогубных складок. Они относятся к категории легких телесных повреждений, и прямого отношения к гибели 7-летнего и 9-летнего мальчиков не имеют. Однако, по данным специалистов, такие ссадины могут образоваться, если детям что-то принудительно вводили в дыхательную систему через ингалятор, преодолевая их сопротивление.

В частности, судмедэксперты не исключают, что дети и их мать были отравлены. Токсикологическое исследование на предмет наличия в их организмах яда и определение его вида может занять от двух-трех недель до месяца.

Кроме того, в квартире, где погибла семья, не обнаружили никаких емкостей из-под химических веществ или лекарств, которые могут использоваться при самоубийстве.

Напомним, 33-летняя женщина приехала с детьми на отдых в Скадовск и арендовала квартиру по улице Мангубинской. Ее тело с полиэтиленовым пакетом на голове, который был плотно обмотан скотчем, обнаружил бывший муж, приехавший позже. Детей курортницы нашли на кроватях в другой комнате. Видимых признаков телесных повреждений на них не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье произошло жуткое убийство: мужчина убил женщину, расчленил ее тело и части его выбросил.