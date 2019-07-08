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Расчленил и выбросил: в Запорожье ловелас устроил зверское убийство

понедельник, 08 июля 2019, 08:55
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В Запорожье произошло жуткое убийство: мужчина убил женщину, расчленил ее тело, и части его выбросил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"3 июля злоумышленник по месту своего проживания во время внезапно возникшего конфликта с малознакомой женщиной, ударил ее по голове и лег спать. От полученной травмы потерпевшая скончалась. На следующий день мужчина расчленил тело, и некоторые части выбросил", - рассказали в ведомстве.

Преступника, которым оказался 41-летний местный житель, задержали. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который убил свою знакомую, расчленил ее и части тела развез по разным местам города и области.

Также под Кропивницким муж поджег жену, налив ей бензина в рот.

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