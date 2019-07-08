Целую семью обнаружили мертвой: под Херсоном произошла страшная трагедия

В Скадовске Херсонской области произошла страшная трагедия: целую семью - женщину и ее двух детей - обнаружили мертвыми.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, в полицию о произошедшем сообщил житель Голой Пристани. По его словам, он приехал к бывшей жене, но обнаружил ее и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет, мертвыми.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п. п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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