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Целую семью обнаружили мертвой: под Херсоном произошла страшная трагедия

понедельник, 08 июля 2019, 20:28
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В Скадовске Херсонской области произошла страшная трагедия: целую семью - женщину и ее двух детей - обнаружили мертвыми.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, в полицию о произошедшем сообщил житель Голой Пристани. По его словам, он приехал к бывшей жене, но обнаружил ее и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет, мертвыми.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п. п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье произошло жуткое убийство: мужчина убил женщину, расчленил ее тело и части его выбросил.

4 июля в Винницкой области местный житель из охотничьего огнестрельного оружия убил жену своего брата.

23 июня в г. Обухов Киевской области произошло ужасное убийство прямо посреди улицы: мужчина во время ссоры перерезал своему оппоненту горло.

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