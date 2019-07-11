В Днепре простились с бойцом "Айдара", погибшим при минометном обстреле: фото и видео

В среду, 10 июля, в Днепре попрощались с бойцом батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Владиславом Локтионовым, который погиб 7 июля, когда мина боевиков попала в блиндаж.

Об этом сообщает 11 канал в Facebook.

Уточняется, что военнослужащего похоронили с почестями на кладбище неподалеку. Он пошел на фронт в 2015 году, но позже попал в плен боевиков, где пробыл почти два года (20 месяцев). После освобождения мужчина опять пошел на войну.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото подбитого на Донбассе авто ВСУ, в котором погиб военный.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел провокацией и попыткой сорвать процесс переговоров в Минске.