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В Днепре простились с бойцом "Айдара", погибшим при минометном обстреле: фото и видео

четверг, 11 июля 2019, 06:52
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В среду, 10 июля, в Днепре попрощались с бойцом батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Владиславом Локтионовым, который погиб 7 июля, когда мина боевиков попала в блиндаж.

Об этом сообщает 11 канал в Facebook.

Уточняется, что военнослужащего похоронили с почестями на кладбище неподалеку. Он пошел на фронт в 2015 году, но позже попал в плен боевиков, где пробыл почти два года (20 месяцев). После освобождения мужчина опять пошел на войну.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото подбитого на Донбассе авто ВСУ, в котором погиб военный.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел провокацией и попыткой сорвать процесс переговоров в Минске.

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