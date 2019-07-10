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Зеленский отреагировал на смертельный обстрел авто ВСУ на Донбассе

среда, 10 июля 2019, 19:22
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Пресс-служба президента Владимира Зеленского подтвердила информацию об обстреле под Гранитным колонны войск ООС, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Зеленский назвал обстрел провокацией и попыткой сорвать процесс переговоров в Минске.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", – подчеркнул президент.

В пресс-службе также отметили, что авто главы Донецкой ОГА не пострадало при обстреле.

"Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику", – добавили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской на Донбассе.

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