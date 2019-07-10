Появилось фото подбитого на Донбассе авто ВСУ, в котором погиб военный

В интернете обнародовали фотографию автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в среду, 10 июля, на Донбассе подбили боевики, в результате чего погиб военный.

Соответствующий снимок на своей странице в Twitter разместил пользователь, пишущий под ником IgorGirkin.

Так, на территории Донецкой области в районе Гранитного боевики обстреляли колонну Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб.

В колонне ВСУ, которую атаковали боевики, ехал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Его авто при обстреле не пострадало.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел провокацией и попыткой сорвать процесс переговоров в Минске.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской на Донбассе.