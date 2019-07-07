Под Запорожьем пронесся мощный смерч: опубликовано видео

В субботу, 6 июля, в Запорожской области между Мелитополем и Приморском пронесся смерч.

Соответствующее видео было опубликовано на Instagram странице "melitopol_gram".

Мощный смерч возник в поле рядом с трассой, поэтому местным жителям удалось заснять его движение из салона автомобиля. Очевидцы даже попытались догнать вихрь.

Напомним, за последнее время в Украине смерчи стали регулярным явлением. Так, как ранее сообщал "Апостроф", ураган со смерчем накрыл Житомирскую область. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

Кроме того, 20 мая вечером на Буковине (Черновицкая область) в ряде сел пронесся смерч. Мощный ураган за несколько минут сорвал с домов крыши и вырывал деревья с корнем.