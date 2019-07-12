RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Под Симферополем нашли зарытым в землю сына известного крымскотатарского активиста: фото

пятница, 12 июля 2019, 06:54
переглянути новину українською

В среду, 10 июля, в Крыму пропал сын активиста Мустафы Мустафаева - Фахри Мустафаев, а позже его нашли мертвым.

Об этом сообщает журналист крымскотатарского канала ATR Шевкет Наматуллаев.

По словам родных, утром 10 июля, примерно в 09:00, после разговора по телефону, он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через пол часа с ним уже не было связи.

"Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", - констатировал журналист.

Он отметил, что Фахри Мустафаеву, сыну делегата Къурултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева, было 38 лет. Дома у него остались трое малолетних детей.

Церемония прощания состоится 12 июля в городе Бахчисарай.

Как сообщал "Апостроф", 9 июля на пляже поселка Николаевка Симферопольского района в оккупированном Крыму на берег вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей.

Напомним, в России заявили о задержании десятков крымских татар, которых обвинили в участии в международной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: