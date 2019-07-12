Под Симферополем нашли зарытым в землю сына известного крымскотатарского активиста: фото

В среду, 10 июля, в Крыму пропал сын активиста Мустафы Мустафаева - Фахри Мустафаев, а позже его нашли мертвым.

Об этом сообщает журналист крымскотатарского канала ATR Шевкет Наматуллаев.

По словам родных, утром 10 июля, примерно в 09:00, после разговора по телефону, он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через пол часа с ним уже не было связи.

"Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", - констатировал журналист.

Он отметил, что Фахри Мустафаеву, сыну делегата Къурултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева, было 38 лет. Дома у него остались трое малолетних детей.

Церемония прощания состоится 12 июля в городе Бахчисарай.

Как сообщал "Апостроф", 9 июля на пляже поселка Николаевка Симферопольского района в оккупированном Крыму на берег вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей.

Напомним, в России заявили о задержании десятков крымских татар, которых обвинили в участии в международной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.