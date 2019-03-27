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Оккупанты сделали из крымских татар террористов: новые видео обысков и рассказы жен арестованных

среда, 27 марта 2019, 14:25

В России заявили о задержании десятков крымских татар, которых обвинили в участии в международной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

Об этом сообщают российские СМИ.

"В рамках проведенной специальной операции в республике Крым пресечена деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - заявили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, члены структуры якобы "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

В то же время, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обысками домов и задержаниями крымских татар в среду в Симферопольском и Белогорском районах Крыма.

МИД выразил особую обеспокоенность тем, что в качестве предлога для обысков выбрано "дело Хизб ут-Тахрир", которое ранее уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и вынесения им приговоров в дальнейшем. В связи с этим в ведомстве не исключили, что "сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар", и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской стороны, в частности, усилением санкций.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

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