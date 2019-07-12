ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео

Украинские военнослужащие уничтожили технику боевиков в районе Водяного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Мюллер, опубликовав соответствующее видео.

"Недавно, в районе н.п. Водяное одно из подразделений ВСУ провела блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника. В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ 2С1 “Гвоздика”, повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных “организмов”. Результат: “Караван-300” уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома…." – написал он.

Уточняется, что во время спецоперации ВСУ обнаружили хранилище подбитой техники боевиков. также на кадрах видно точные молниеносные удары по стратегически важной технике боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе, все попало на видео.

Также ВСУ уничтожили под Докучаевском 10 боевиков.